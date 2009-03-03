Кандидат филологических наук с креативным мышлением и желанием работать

Множество интересных идей, которые пока только в моих мыслях, ищут выхода в творческой работе. Большой опыт литературного редактирования; написания рекламных текстов, буклетов, разработки слоганов. Индивидульный подход вкупе с ответственностью - залог вашего успеха!