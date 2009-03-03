Екатерина Орлова eokaterinaeokaterina
40 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Кандидат филологических наук с креативным мышлением и желанием работать
Множество интересных идей, которые пока только в моих мыслях, ищут выхода в творческой работе. Большой опыт литературного редактирования; написания рекламных текстов, буклетов, разработки слоганов. Индивидульный подход вкупе с ответственностью - залог вашего успеха!
Действие аккаунта приостановлено!
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