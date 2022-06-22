eol5502022

Регистрация бизнеса, открытие счета, бухгалтерское сопровождение

Я Ольга, удаленный бухгалтер для предпринимателей. Помогаю не бояться контролирующих ведомств, законно экономить на налогах. Подготовлю ответы на запросы (требование) налоговой инспекции. Беру учет на себя, чтобы он не отнимал драгоценное время от развития бизнеса.

Дополнительные услуги:

Регистрация ИП, ООО, КФХ.

Открытие расчетных счетов в любом банке на территории России.

Онлайн-касса, эквайринг, зарплатные проекты.

Подбор систем налогообложения.

Подбор и смена ОКВЭД.

Изменения системы налогообложения.

Патент.

Нулевая декларация УСН.

Декларация 3НДФЛ для физ лица и ИП.

Изменение ЕГРИП/ЕРГЮЛ.

Изготовление ЭЦП

Бух сопровождение всех видов систем налогообложения, а также отдельных участков.

Маркетплейсы.

Кадровый учет.

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