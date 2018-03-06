Настрою контекстную рекламу или проведу аудит Вашей рекламной кампании в Яндекс Директ. Бесплатно. За отзыв.
Я прошла тренинг“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, на котором изучила технологии размещения
рекламы в Яндекс Директе, конкретнее, в РСЯ (Рекламной Сети Яндекса).
Поскольку у меня пока нет большого практического опыта в этой сфере, я готова бесплатно
настроить Вам рекламу в РСЯ или провести аудит Вашей рекламной кампании. Взамен
попрошу только отзыв о моей работе.
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