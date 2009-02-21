Мы - команда профессионалов!

В нашей команде есть и высококлассные программисты и сертифицированные специалисты по SQL Server от Microsoft, а также администраторы, специалисты по сетевым технологиям и безопасности.

Наша стратегия - понять Ваш бизнеспроцесс, и автоматизировать его! Наша задача - ускорить Ваш бизнес, избавить Вас от бумаг!

Если вам нужны приложения на основе .NET и SQLServer/MSDE - мы Вам поможем.

Если вам нужны сетевые решения и консультации по сетевым технологиям - мы к Вашим услугам!