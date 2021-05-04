HTML — Верстальщик / Frontend — разработчи

Верстаю адаптивные сайты в точности по макету, разрабатываю и использую свои

скрипты. Тестирую свои работы на кросбраузерность, адаптивность,

валидность, скорость загрузки.

Владею современными технологиями HTML,

CSS(Flexbox, Grid), JavaScript, Vue.JS, PUG, Webpack LESS, SASS,

BEM-naming, Git, Gulp, Npm. Работа в терминале, знание консоли Git bash.

Постоянно развиваюсь, совершенствую свои навыки и люблю свою работу.

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