HTML — Верстальщик / Frontend — разработчи
Верстаю адаптивные сайты в точности по макету, разрабатываю и использую свои
скрипты. Тестирую свои работы на кросбраузерность, адаптивность,
валидность, скорость загрузки.
Владею современными технологиями HTML,
CSS(Flexbox, Grid), JavaScript, Vue.JS, PUG, Webpack LESS, SASS,
BEM-naming, Git, Gulp, Npm. Работа в терминале, знание консоли Git bash.
Постоянно развиваюсь, совершенствую свои навыки и люблю свою работу.
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/eozubarev/
GitHub: https://github.com/eozubarev
Telegram: https://t.me/morskoycat
Действие аккаунта приостановлено!