Системный Администратор ИТ Аутсорсинг

Услуги на основе постоянных договоров или разовых заказов:

Плановое и внеплановое обслуживание компьютерной и офисной техники, ремонт, замена, модернизация в рамках сервисных контрактов

Консультации по безопасности в локальных сетях и безопасности доступа в Интерне

Установка и настройка серверов для обеспечения работы локальных сетей организаций

Установка рабочих станций

Поддержка работоспособности сетевой инфраструктуры, аппаратного и программного обеспечения

Обеспечение сохранности данных, антивирусной защиты и защиты от доступа из Интернет

Установка и настройка программного обеспечения для мониторинга и управления работой сетей

Защита от несанкционированного доступа

Организация листов рассылки (публичных и закрытых)

Прокси-сервер. Возможность настройки ограничений доступа в Интернет (mp3, adult, video и т.д.)

Web сервер

FTP сервер

Консультации и поддержка пользователей