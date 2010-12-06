Услуги на основе постоянных договоров или разовых заказов:
Плановое и внеплановое обслуживание компьютерной и офисной техники, ремонт, замена, модернизация в рамках сервисных контрактов
Консультации по безопасности в локальных сетях и безопасности доступа в Интерне
Установка и настройка серверов для обеспечения работы локальных сетей организаций
Установка рабочих станций
Поддержка работоспособности сетевой инфраструктуры, аппаратного и программного обеспечения
Обеспечение сохранности данных, антивирусной защиты и защиты от доступа из Интернет
Установка и настройка программного обеспечения для мониторинга и управления работой сетей
Защита от несанкционированного доступа
Организация листов рассылки (публичных и закрытых)
Прокси-сервер. Возможность настройки ограничений доступа в Интернет (mp3, adult, video и т.д.)
Web сервер
FTP сервер
Консультации и поддержка пользователей