Проектирование систем водоснабжения и канализации на различных объектах.

Образование высшее:

Российский государственный аграрный университет, Москва

Природообустройства и водопользования, Инженерные системы водоснабжения и водоотведения. Диплом бакалавра с отличием.

Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, Москва

Институт современных технологий геологической разведки, горного и нефтегазового дела (бывш. Техники разведки и разработки), Строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. Магистратура. Окончание - январь, 2019.

Место работы: АО Институт Гидропроект, Москва

Опыт работы: Октябрь 2016 — по настоящее время

Должность: Инженер 2 категории

Сфера деятельности: Водоснабжение и канализация (Проектирование АВПТ (автоматического водяного пожаротушения) и отвод стоков после АВПТ; внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Разработка проектной и рабочей документаций раздела 5 (часть 2 и 3) согласно постановлению №87. )