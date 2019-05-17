epifanovmiha

Резюме

одержание

Что такое резюме и для чего оно нужно?

Как правильно составить резюме — 10 простых шагов

Шаг 1. Название резюме

Шаг 2. Цель резюме

Шаг 3. Соискатель и его данные

Шаг 4. Образование

Шаг 5. Опыт работы

Шаг 6. Должностные обязанности

Шаг 7. Достижения на предыдущих местах работы

Шаг 8. Дополнительная информация

Шаг 9. Личные качества

Шаг 10. Рекомендации с предыдущего места работы

Образцы резюме 2018 года на все случаи жизни — 50 готовых резюме!

Заключение