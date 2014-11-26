живопись, графика оригинальная, печатная
Холсты, графика в интерьер, экслибрисы, иллюстрации к книжным произведениям.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Женский портрет137 просмотров
- Фигура139 просмотров
- 987н4673108 просмотров
- Желтое 2120 просмотров
- Желтый 1152 просмотра
- Портрет103 просмотра
- "Нахождение" из серии "Звездам числа нет"105 просмотров
- "Определение" из серии "Звездам числа нет"108 просмотров
- "Созерцание" из серии "Звездам числа нет"108 просмотров
- "Измерение" из серии "Звездам числа нет"114 просмотров
- Тростник351 просмотр
- М.Ю. Лермонтов144 просмотра