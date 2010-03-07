Сценарист-режиссер

Я профессиональный сценарист и режиссер, 6 лет сотрудничаю в Инете с агентствами и частными лицами - пишу на заказ креативные сценарии любых семейных и корпоративных праздников, поздравления, спичи, эпиграммы, тосты и.т.д. Буду рада сотрудничать с вами.