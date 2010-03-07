Сценарист-режиссер
Я профессиональный сценарист и режиссер, 6 лет сотрудничаю в Инете с агентствами и частными лицами - пишу на заказ креативные сценарии любых семейных и корпоративных праздников, поздравления, спичи, эпиграммы, тосты и.т.д. Буду рада сотрудничать с вами.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Отлично! Настоящая поэтесса! Очень понравилось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно общаться и работать. Четкое ТЗ, своевременная оплата, добрые пожелания. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем, рекомендую всем фрилансерам.
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга