Веб - разработчик: PHP5/ZendFramework/C , JavaScript/jQuery, HTML/CSS.

Веб - разработчик с большим стажем работы. Фриланс - основная работы, фуллтайм для разрабатываемых проектов обеспечен. Более 5 лет опыта работы с PHP, опыт разработки модулей для PHP на С, разбираюсь в исходниках php и libapache2-mod_php. Основной фреймворк - Zend Framework. Более 3 лет опыта работы с JavaScript и jQuery, оба использую в качестве инструментов для работы с веб-интерфейсом, никакого NodeJS не признаю. Сопуствующий предыдущим, опыт работы HTML4/5 и CSS. Также, опыт администрирования серверов на базе Linux, профессиональная настройка любого веб - сервера под хайлоад в связке nginx/php-fpm или nginx(фронтэнд)/apache(бэкэнд, не видимый из внешней сети).