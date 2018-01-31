Художник-дизайнер

Графический дизайнер.

Опыт работы 10 лет

[email protected]

Профильное в.о. (Московский Государственный Университет Печати)

• Факультет графических искусств, художественное оформление печатной продукции

• Кафедра компьютерного дизайна

Художник-дизайнер с большим опытом работы. Профессионально, быстро и качественно!

- ВЕСЬ СПЕКТР ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ: буклеты, лифлеты, открытки, календари, каталоги, брошюры, журналы, визитки, баннеры, наружная реклама, и т. п.);

- ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ: цветокоррекция, ретушь, трассировка, фотоколлажи и тд

- РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, БРЕНДБУКА

- ВЕБ-ДИЗАЙН: разработка и дизайн веб-сайтов, веб-интерфейсов, интернет-баннеров

- МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ: сложноструктурные книги, подарочные издания, журналы и тд.

- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- ШИРОКОФОРМАТНАЯ, ЦИФРОВАЯ, ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ.

- Максимальная помощь в допечатной подготовке

Владение программами:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

3D-max