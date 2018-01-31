Графический дизайнер.
Опыт работы 10 лет
Профильное в.о. (Московский Государственный Университет Печати)
• Факультет графических искусств, художественное оформление печатной продукции
• Кафедра компьютерного дизайна
Художник-дизайнер с большим опытом работы. Профессионально, быстро и качественно!
- ВЕСЬ СПЕКТР ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ: буклеты, лифлеты, открытки, календари, каталоги, брошюры, журналы, визитки, баннеры, наружная реклама, и т. п.);
- ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ: цветокоррекция, ретушь, трассировка, фотоколлажи и тд
- РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, БРЕНДБУКА
- ВЕБ-ДИЗАЙН: разработка и дизайн веб-сайтов, веб-интерфейсов, интернет-баннеров
- МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ: сложноструктурные книги, подарочные издания, журналы и тд.
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ШИРОКОФОРМАТНАЯ, ЦИФРОВАЯ, ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ.
- Максимальная помощь в допечатной подготовке
Владение программами:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
3D-max
Портфолио
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- Каталог для ООО "Фортуна"322 просмотра
- Квартальный календарь 2014 "Альянстрансатом"357 просмотров
- Баннер MB415 просмотров
- Листовки для мед. клиники "Здоровье человека"432 просмотра
- Иллюстрация к поэме С. Есенина «Анна Снегина»318 просмотров
- Плакат к моноспектаклю С. Есенина «Пугачев»305 просмотров
- Иллюстрация к поэме С. Есенина «Анна Снегина»560 просмотров
- Иллюстрация к поэме С. Есенина «Анна Снегина»455 просмотров
- Титульный лист книги «Поэмы Есенина»405 просмотров