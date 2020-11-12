SMM

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Закончила базовые курсы по SMM и Инстаграм, комьюнити, контенту и визуалу (есть сертификаты). Прошла стажировку на реальном проекте: вела страницы крупного европейского интернет-магазина в Fb и Инстаграм (органические метрики при этом увеличивались; есть кейс). Составляла контент-планы для лент и сторис, успешно прошла этап их согласования с клиентом, выкладывала посты и сторис, отвечала на комментарии и приглашала подписаться на страницу.До этого 5 лет проработала удаленным копирайтером в агентстве (есть рекомендации).

Пишу оптимизированные продающие и имиджевые статьи, подбираю визуал, в том числе для немонетизированного блога клиента на Дзене. Работала с админками, прописывала метатеги, подбирала ключи, модерировала комьюнити.

Профессионально знаю медицинскую тематику (есть среднее медобразование - красный диплом - и высшее медикотехническое). Знаю основы продаж и рекламы: в офлайне работала супервайзером розничного торгового отдела эксклюзивного дистрибьютора Unilever (и проходила обучение у международных тренеров). Как супервайзер промоутеров участвовала в проведении телемоста во время приезда в Киев Пола Маккартни в 2008.