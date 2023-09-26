PHP, JS, Веб разработчик

Разработка и настройка сайтов, исправление ошибок, исправление шаблонов и плагинов на вордпресс. Установка и настройка шаблонов и плагинов.



Знания языков и технологий

PHP 5, 7, 8, JS, jQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap 5+, Mysql, phpMyAdmin, Photoshop, Figma,



CRM - Vtiger CRM

CMS - Wordpress, Tilda



Установка google аналитики и яндекс метрик.

Установка виджетов

Интеграции



Все делаю качественно