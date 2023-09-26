eradev

Эрлан eradev

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
PHP, JS, Веб разработчик

Разработка и настройка сайтов, исправление ошибок, исправление шаблонов и плагинов на вордпресс. Установка и настройка шаблонов и плагинов.

Знания языков и технологий
PHP 5, 7, 8, JS, jQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap 5+, Mysql, phpMyAdmin, Photoshop, Figma,

CRM - Vtiger CRM
CMS - Wordpress, Tilda

Установка google аналитики и яндекс метрик.
Установка виджетов
Интеграции

Все делаю качественно

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