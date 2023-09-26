PHP, JS, Веб разработчик
Разработка и настройка сайтов, исправление ошибок, исправление шаблонов и плагинов на вордпресс. Установка и настройка шаблонов и плагинов.
Знания языков и технологий
PHP 5, 7, 8, JS, jQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap 5+, Mysql, phpMyAdmin, Photoshop, Figma,
CRM - Vtiger CRM
CMS - Wordpress, Tilda
Установка google аналитики и яндекс метрик.
Установка виджетов
Интеграции
Все делаю качественно
Портфолио
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