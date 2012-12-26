Нужен видеоролик. Тема тайный обзор новостройки. Что это такое можно посмотреть здесь: http://spbguru.ru/secrets/766-zhk-more-komfortnoe-zhile-no-pljusy-preuvelicheny Есть готовые исходники, из которых нужно сделать нарезку, тайминг субтитров (текст к каждому отдельному куску есть), начальную и ...
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Верхний лимит: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Верхний лимит: ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5–4к ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно качественно рерайтить новости недвижимости. Источники будут предоставлены. Требования: способность индуктивно мыслить, не забывая при этом про грамотность и читабельность. Условия: Тестовая статья, которая будет оплачена. Если все ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5-4к ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад