eralex

Александр eralex

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен видеоролик. Тема тайный обзор новостройки.

    Нужен видеоролик. Тема тайный обзор новостройки. Что это такое можно посмотреть здесь: http://spbguru.ru/secrets/766-zhk-more-komfortnoe-zhile-no-pljusy-preuvelicheny Есть готовые исходники, из которых нужно сделать нарезку, тайминг субтитров (текст к каждому отдельному куску есть), начальную и ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обзоры - Первичная недвижимость в Москве и МО

    Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Верхний лимит: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер. Тематика - Первичная недвижимость

    Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Верхний лимит: ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен копирайтер. Тематика - недвижимость

    Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5–4к ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайтер новостей строительства, рынка недвиж-ти

    Нужно качественно рерайтить новости недвижимости. Источники будут предоставлены. Требования: способность индуктивно мыслить, не забывая при этом про грамотность и читабельность. Условия: Тестовая статья, которая будет оплачена. Если все ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для написания статей о недвижимости

    Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5-4к ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Нужен видеоролик. Тема тайный обзор новостройки.
От сотрудничества остались самые лучшие впечатления. Заказчик четко ставит задачу, своевременно оплачивает работу и отвечает на возникающие вопросы!
Работой исполнителя доволен на 100%. Все было сделано качественно, в кратчайшие сроки и с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Обзоры - Первичная недвижимость в Москве и МО
Приятно работать, когда тебя слышат и понимают на 100%. Именно с помощью Александра всё в итоге получается как надо. Безграничного терпения человек! :) Рада нашему сотрудничеству.
Евгения очень профессионально подошла к вопросу. В короткие сроки освоила тематику и специфику заданий. Весь необходимый объем выполнялся в поставленные сроки. Адекватно воспринимает конструктивную критику и быстро учится. Итог: Сотрудничеством доволен, буду заказывать дальше.
Ответный отзыв
lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нужен копирайтер. Тематика - недвижимость
За время работы Александр зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Сразу четко объяснил, какие результаты хочет увидеть, оперативен с заданиями, приемом и оплатой, предупреждает об отъездах. Всегда адекватно реагирует на текущие вопросы и затруднения. Надеюсь на долгое сотрудничество.
Ольга - ответственный человек с грамотным и последовательным стилем изложения. Сотрудничеством полностью доволен
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