Нужен видеоролик. Тема тайный обзор новостройки. Что это такое можно посмотреть здесь: http://spbguru.ru/secrets/766-zhk-more-komfortnoe-zhile-no-pljusy-preuvelicheny Есть готовые исходники, из которых нужно сделать нарезку, тайминг субтитров (текст к каждому отдельному куску есть), начальную и ...