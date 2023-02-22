UX&UI дизайнер

Я новичок в портале weblancer, но «Умею проектировать» более 2-х лет. Меня больше всего интересует предоставление дизайнерских услуг своим клиентам. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, чтобы решить проблему, с которой ко мне пришел клиент. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.