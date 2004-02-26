Верстка сайта качественно и в срок.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Гарантия на верстку.В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки,которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Технологии:

-HTML(HTML5),CSS(CSS3).

Ответственность:

-не беру предоплату

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-всегда на связи

Связь: