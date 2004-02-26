Верстка сайта качественно и в срок.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Гарантия на верстку.В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки,которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Технологии:
-HTML(HTML5),CSS(CSS3).
Ответственность:
-не беру предоплату
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: +996 705 04 02 99