Digital-художник с академ образованием~

Совсем недавно занялась фрилансом, цены невысокие и качество всегда пытаюсь держать на хорошем уровне. Заинтересована в иллюстрациях для игр любой сложности и концепт-арте, а так-же медицинских иллюстрациях. *а ещё могу по фотке перерисовать Ваш портрет в дидж :р*

Буду рада Вам помочь о/

Пы.Сы.: работаю исключительно в растре! не обращайтесь пожалуйста с вектором и логотипами! :