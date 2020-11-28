Digital-художник с академ образованием~
Совсем недавно занялась фрилансом, цены невысокие и качество всегда пытаюсь держать на хорошем уровне. Заинтересована в иллюстрациях для игр любой сложности и концепт-арте, а так-же медицинских иллюстрациях. *а ещё могу по фотке перерисовать Ваш портрет в дидж :р*
Буду рада Вам помочь о/
Пы.Сы.: работаю исключительно в растре! не обращайтесь пожалуйста с вектором и логотипами! :
Портфолио
- Девочки-ангелочки42 просмотра
- Стадик на детализацию и скетчи38 просмотров
- Скетчик36 просмотров
- Концепты оружия53 просмотра
- Робот-пылесос ifCat! ...для занятых хозяев)34 просмотра
- Старый портретик персонажа45 просмотров
- Для игры match-337 просмотров