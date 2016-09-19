erevique

Наталья erevique

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Обработка и ретушь фотографий

Привет! Меня зовут Наталья, я занимаюсь обработкой и ретушью фотографий. 

Предлагаю следующие виды услуг: 

* цветовая и тоновая коррекция  

* кадрирование

* усиление резкости 

* тонирование 

* устранение дефектов и мелких посторонних объектов с фона 

* визуальная пластика фигуры и лица 

* базовая ретушь

* детальная ретушь 

В работе я стараюсь придерживаться одного простого правила: ретушь должна быть незаметна. Не люблю "мыло", "пластик" и текстуру апельсина. Не люблю, когда ретушь выпрыгивает впереди самой фотографии. Убеждена, что во всем хороша мера. Лицо любого человека имеет такие особенности, которые лучше не затрагивать даже в погоне за идеалом. Кто-то может не согласиться, утверждая, что картинка должна быть выглажена до малейшей детали. Но я не произвожу манекены. Мне нравится естественная красота, которую я проявляю, аккуратно устраняя недостатки - не более того. Именно поэтому я работаю вручную, что позволяет мне полностью контролировать процесс. Никаких фильтров и плагинов автоматизации. Примеры моих работ представлены в портфолио. Учитываю пожелания заказчика. Готова к долговременному сотрудничеству. 

Для более подробного обсуждения условий работы со мной всегда можно связаться по указанным контактам.

Обработка фотографий
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$5/час
от $5от 1 дня
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