Обработка и ретушь фотографий

Привет! Меня зовут Наталья, я занимаюсь обработкой и ретушью фотографий.

Предлагаю следующие виды услуг:

* цветовая и тоновая коррекция

* кадрирование

* усиление резкости

* тонирование

* устранение дефектов и мелких посторонних объектов с фона

* визуальная пластика фигуры и лица

* базовая ретушь

* детальная ретушь

В работе я стараюсь придерживаться одного простого правила: ретушь должна быть незаметна. Не люблю "мыло", "пластик" и текстуру апельсина. Не люблю, когда ретушь выпрыгивает впереди самой фотографии. Убеждена, что во всем хороша мера. Лицо любого человека имеет такие особенности, которые лучше не затрагивать даже в погоне за идеалом. Кто-то может не согласиться, утверждая, что картинка должна быть выглажена до малейшей детали. Но я не произвожу манекены. Мне нравится естественная красота, которую я проявляю, аккуратно устраняя недостатки - не более того. Именно поэтому я работаю вручную, что позволяет мне полностью контролировать процесс. Никаких фильтров и плагинов автоматизации. Примеры моих работ представлены в портфолио. Учитываю пожелания заказчика. Готова к долговременному сотрудничеству.

Для более подробного обсуждения условий работы со мной всегда можно связаться по указанным контактам.