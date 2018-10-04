ergotitan1

Gentlemen's WEB - 6 лет успеха!

https://drive.google.com/open?id=1oJG6Q94MgWTm-IMKi0L8h_EBuu-yI4uC ( Каталог компании )

Моя компания проектирует, разрабатывает и создает уникальные web-сайты для корпоративного бизнеса. Мы специализируемся на оказании помощи в развитии малого, среднего и крупного

бизнеса используя синегрию лаконичного дизайна и современных технологий.

Мы выполняем разработку веб сайта с нуля и ре дизайн старой версии уже существующего сайта. В комплекс предоставляемых услуг входит

разработка уникального брэндинга. Создание логотипа компании, визитка, бренд бук,

драфт WordDocumentи дизайн документа презентации PowerPoint.

Мы успешно сотрудничаем с компаниями США, Европы и Азии и готовы предложить сотрудничество вам.