Фрилансер Днепропетровск
Создание сайтов.
Администрирование сайтов.
Наполнение --
Разработка шаблонов (WP,Joomla,PrestaShop,ShopScript,..etc)
Редактирование фото
3D графика
Работа в Компаниях (интернет магазинах): price,ua webpr,com.ua 10son.com (др)
Более Подробная информация – ЛС
Первым 3-м заказчикам – скидка 70%
Предпочитаемая связь – Skype
Наполнение сайтов
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от $1
от 30 дней
#2071
Интернет-магазины
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от $200
от 14 дней
#2423
Системы управления (CMS)
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от $100
от 7 дней
#2641
Веб-программирование
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от $40
от 30 дней
#4967
HTML-верстка
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от $25
от 3 дней
#6491