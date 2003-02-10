erisonnull

Оператор по набору текста

﻿Здравствуйте, меня зовут Арсений.

Я являюсь оператором по набору текста. Вы, наверно,

зашли сюда, потому что задаётесь вопросом "Почему нужно заказывать

именно у меня?". Ответ прост. Во первых, я на всех обложках к моим

объявлениям пишу про быстрое выполнение работы. И это правда. Работу вы

получите максимально быстро. Во вторых, если что то пойдёт не так и

сделка сорвётся, я гарантированно верну вам деньги. А также, я делаю

скидки. Если вам нужно профессионально переписать текст с изображения в

текст/изображение/PDF-файл, или вам нужна качественная транскрибация

(то-есть, перепечатка текста из видео/аудио дорожки в

текст/изображение/PDF-файл), то обращайтесь ко мне!