erisonnull

Оператор по набору текста
Здравствуйте, меня зовут Арсений.Я являюсь оператором по набору текста. Вы, наверно,
зашли сюда, потому что задаётесь вопросом "Почему нужно заказывать
именно у меня?". Ответ прост. Во первых, я на всех обложках к моим
объявлениям пишу про быстрое выполнение работы. И это правда. Работу вы
получите максимально быстро. Во вторых, если что то пойдёт не так и
сделка сорвётся, я гарантированно верну вам деньги. А также, я делаю
скидки. Если вам нужно профессионально переписать текст с изображения в
текст/изображение/PDF-файл, или вам нужна качественная транскрибация
(то-есть, перепечатка текста из видео/аудио дорожки в
текст/изображение/PDF-файл), то обращайтесь ко мне!
Я против войны в Украине!