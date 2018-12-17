Ведущий Web Разработчик с опытом 5+ лет. [Wordpress/Joomla]

Приветствую тебя!

↓

○ 5+ лет работы ○ 90+ сайтов ○ 20+ Api Сервисов.

Имею экспертное мнение в области Web технологий.

Больше обо мне вы можете узнать посетив мой сайт: ► erkinswork

↓

Что я могу сделать?

→ Создать плагин для Wordpress

→ Создать шаблон для Wordpress

→ Установить и настроить CMS, а также проконсультировать что лучше выбрать

→ Создать Лендинг Пейдж

→ Внедрить ваш сайт со стороними API сервисами.

→ Интеграция с Bitrix 24

→ Создать E-commerce проект или портал на основе CMS Joomla

→ Тестинг Web приложения.

→ Поддержка в рабочее время 5/7

Для того чтобы уточнить подробности свяжитесь со мной тут, через мой сайт или Skype: erkinofabrichi.

Буду рад сотрудничать с вами.