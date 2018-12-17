Ведущий Web Разработчик с опытом 5+ лет. [Wordpress/Joomla]
Приветствую тебя!
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○ 5+ лет работы ○ 90+ сайтов ○ 20+ Api Сервисов.
Имею экспертное мнение в области Web технологий.
Больше обо мне вы можете узнать посетив мой сайт: ► erkinswork
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Что я могу сделать?
→ Создать плагин для Wordpress
→ Создать шаблон для Wordpress
→ Установить и настроить CMS, а также проконсультировать что лучше выбрать
→ Создать Лендинг Пейдж
→ Внедрить ваш сайт со стороними API сервисами.
→ Интеграция с Bitrix 24
→ Создать E-commerce проект или портал на основе CMS Joomla
→ Тестинг Web приложения.
→ Поддержка в рабочее время 5/7
Для того чтобы уточнить подробности свяжитесь со мной тут, через мой сайт или Skype: erkinofabrichi.
Буду рад сотрудничать с вами.
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