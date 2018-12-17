erkino

Эркин erkino

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ведущий Web Разработчик с опытом 5+ лет. [Wordpress/Joomla]

Приветствую тебя!

○ 5+ лет работы    ○ 90+ сайтов    ○ 20+ Api Сервисов.

Имею экспертное мнение в области Web технологий. 

Больше обо мне вы можете узнать посетив мой сайт:  ► erkinswork

Что я могу сделать?

  →  Создать плагин для Wordpress

  →  Создать шаблон для Wordpress

  →  Установить и настроить CMS, а также проконсультировать что лучше выбрать

  →  Создать Лендинг Пейдж

  →  Внедрить ваш сайт со стороними API сервисами.

  →  Интеграция с Bitrix 24

  →  Создать E-commerce проект или портал на основе CMS Joomla

  →  Тестинг Web приложения.

  →  Поддержка в рабочее время 5/7

Для того чтобы уточнить подробности свяжитесь со мной тут, через мой сайт или Skype: erkinofabrichi.

Буду рад сотрудничать с вами.

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