Fullstack разработчик
Я Fullstack разработчик с опытом более 7 лет. Специализируюсь на создание сайтов от бекенда до фронтенда.
Frontend
- не понаслышке знаю про кроссбраузерную верстку и прогрессивную деградацию;
- семантичность верстки - не пустой звук для меня;
- использую методологию БЭМ и знаю для чего она нужна;
- верстаю без HTML-фреймворков, если надо;
- летающие кнопки и CSS анимацию сделаю легко и непринужденно;
- разработать веб-приложение, используя React или Vue - не проблема;
- и многое другое
BackendОбычно использую в работе языки python или ruby. Работал с такими фреймворками Django, Flask, Ruby on Rails, Sinatra. Доводилось немного работать и с обычными CMS. Стараюсь подбирать инструменты/реализацию исходя из ваших потребностей.
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