ermak13

Максим ermak13

 
33 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Fullstack разработчик

Я Fullstack разработчик с опытом более 7 лет. Специализируюсь на создание сайтов от бекенда до фронтенда

Frontend

  • не понаслышке знаю про кроссбраузерную верстку и прогрессивную деградацию;
  • семантичность верстки - не пустой звук для меня;
  • использую методологию БЭМ и знаю для чего она нужна;
  • верстаю без HTML-фреймворков, если надо;
  • летающие кнопки и CSS анимацию сделаю легко и непринужденно;
  • разработать веб-приложение, используя React или Vue - не проблема;
  • и многое другое

Backend

Обычно использую в работе языки python или ruby. Работал с такими фреймворками Django, Flask, Ruby on Rails, Sinatra. Доводилось немного работать и с обычными CMS. Стараюсь подбирать инструменты/реализацию исходя из ваших потребностей.
PythonHTMLCSSDjangoRubyVue.jsReact.jsFlask