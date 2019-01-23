Fullstack разработчик

Я Fullstack разработчик с опытом более 7 лет. Специализируюсь на создание сайтов от бекенда до фронтенда.

Frontend

не понаслышке знаю про кроссбраузерную верстку и прогрессивную деградацию ;

и ; семантичность верстки - не пустой звук для меня;

- не пустой звук для меня; использую методологию БЭМ и знаю для чего она нужна;

и знаю для чего она нужна; верстаю без HTML-фреймворков, если надо;

летающие кнопки и CSS анимацию сделаю легко и непринужденно;

сделаю легко и непринужденно; разработать веб-приложение, используя React или Vue - не проблема;

или - не проблема; и многое другое

Backend

Обычно использую в работе языкиили. Работал с такими фреймворками. Доводилось немного работать и с обычными. Стараюсь подбирать инструменты/реализацию исходя из ваших потребностей.