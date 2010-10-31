HTML верстка сайтов, шаблонов. Javascript

Верстка:

— Соответствие стандартам W3C

— Отсутствие «хаков» или устаревших техник

— Простая и логичная структура

— Оформление отделено от содержания

— Быстрая загрузка страниц

— Готова для SEO-оптимизации

Javascript:

— Быстрая работа

— Документация кода

— Фреймворк, который нужен вам или чистый код