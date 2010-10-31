Андрей Ермаков ermakov_andreyermakov_andrey
33 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
HTML верстка сайтов, шаблонов. Javascript
Верстка:
— Соответствие стандартам W3C
— Отсутствие «хаков» или устаревших техник
— Простая и логичная структура
— Оформление отделено от содержания
— Быстрая загрузка страниц
— Готова для SEO-оптимизации
Javascript:
— Быстрая работа
— Документация кода
— Фреймворк, который нужен вам или чистый код
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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