ermakovvlad

Монтаж Видео

Я Видеомонтажер с опытом работы более 5 лет (болеее 1000 роликов)

Занимался коммерческими проектами и проектами для Youtube

Умение работать в программах: DaVinci Resolve 16, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom

Могу сделать для вас монтаж любого видео (Цветокоррекция, подбор и обработка звука создание обложки и т.д)

Обработка и ретушь фотографий (Студийные, Свадебные и т.д)

YouTube каналы находившиеся под моим управление более 5 лет

https://www.youtube.com/channel/UCOWisrw0aLVBW9otEVJiZmA

https://www.youtube.com/c/FUCKBETTV

https://drive.google.com/file/d/1GPhdf0de6A8u6LiAlb6YEduLHGC6GpU3/view?usp=sharing