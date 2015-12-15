Просто возьми и сделай! Сомнения - удел лентяев.

Люблю продуктивное сотрудничество и разумный подход в любых вопросах. Основное направление - создание текстов. Много различных навыков и знаний, широкий круг профессиональных знакомств. Я инфоголик - множество информации трансформируется в широкий кругозор и "неоднозначный" взгляд на мир. Позитивно настроена всегда и рада таким же свободным людям. Счастливого дня!