Ирина Ермантович ermantovich88ermantovich88
35 летРоссия/Анапа
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Просто возьми и сделай! Сомнения - удел лентяев.
Люблю продуктивное сотрудничество и разумный подход в любых вопросах. Основное направление - создание текстов. Много различных навыков и знаний, широкий круг профессиональных знакомств. Я инфоголик - множество информации трансформируется в широкий кругозор и "неоднозначный" взгляд на мир. Позитивно настроена всегда и рада таким же свободным людям. Счастливого дня!
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