Кирилл Ермолаев ermolaev2011ermolaev2011
38 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Инженер-конструктор ПГС
Разработка разделов КЖ, КМ и КД
Расчеты несущих конструкции любого уровня сложности.
Работаю в AutoCAD, SCAD и LIRA.
Опыт работы более 10 лет. Опыт прохождения Главгосэкспертизы.
Опыт проектирования и расчетов зданий повышенного уровня ответственности, свайных фундаментов, сооружений в сложных инженерно-геологических условиях (сейсмика, карст).
В копилке промышленные здания площадью до 200000 м2 и пролетами до 60 м, жилые здания высотой до 25 этажей, общественные здания высотой до 12 этажей и общей площадью до 200000 м2
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Чертежи и Схемы
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$20/час
от $200от 2 дней
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