Инженер-конструктор ПГС

Разработка разделов КЖ, КМ и КД

Расчеты несущих конструкции любого уровня сложности.

Работаю в AutoCAD, SCAD и LIRA.

Опыт работы более 10 лет. Опыт прохождения Главгосэкспертизы.

Опыт проектирования и расчетов зданий повышенного уровня ответственности, свайных фундаментов, сооружений в сложных инженерно-геологических условиях (сейсмика, карст).

В копилке промышленные здания площадью до 200000 м2 и пролетами до 60 м, жилые здания высотой до 25 этажей, общественные здания высотой до 12 этажей и общей площадью до 200000 м2