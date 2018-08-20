Дмитрий ermolinvariantermolinvariant
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Давайте работать!
Загрузил еще не все работы, рад диалогу и обсуждению.
Остальные работы тут: Вк.ком/sonevo
Портфолио: drive.google.com/open?id=1WFWJRfbN_t7wKkZPtXP4EffbKT0IavIn
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг154 просмотра
- Лендинг104 просмотра
- Дизайн сайта117 просмотров
- Логотип магазина пошива штор119 просмотров
- Логотип102 просмотра
- Логотип132 просмотра
- Логотип женского магазина115 просмотров
- Логотип салона красоты112 просмотров
- Логотип детского центра114 просмотров
- Логотип центра медицинской косметологии106 просмотров
- Логотип инженерно-производственной фирмы106 просмотров
- Логотип салона верхней одежды122 просмотра
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга