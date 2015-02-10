Установка и настройка программ

Все работы удаленные.

Произвожу диагностику, установку/настройку/удаление всех видов

программного обеспечения, удаление вирусов, восстановление данных,

установку драйверов, создание блогов на движке WordPress, форумов на

phpBB.Провожу Онлайн консультации по вопросам ПК, комплектующих и любых приложений. А также планшетов, сматфонов.

Работаю только по предварительной оплате на Webmoney.

Стоимость 1 часа работы — 800 руб. Постоянным клиентам скидка.

Работу произвожу посредством программ удаленного доступа, как например TeamViewer (посмотреть, как установить) или Удаленного помощника Windows.

Перечень разовых работы:

Установка Microsoft Office 2003/2007/2010, OpenOffice — 300р

Установка мультимедиа проигрывателей — 200р

Установка кодеков — 200р

Установка архиваторов — 200р

Файловые менеджеры — 200р

Браузеры (Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer) — 100р

Установка и настройка Skype — 200р

Настройка почтового клиента — 200р

Установка антивирусной программы — 450р

Установка персонального Firewall — 400р

Способы связи:

Skype: ermol.rf

e-mail: [email protected]

ICQ: 679905435