Все работы удаленные.
Произвожу диагностику, установку/настройку/удаление всех видов
программного обеспечения, удаление вирусов, восстановление данных,
установку драйверов, создание блогов на движке WordPress, форумов на
phpBB.Провожу Онлайн консультации по вопросам ПК, комплектующих и любых приложений. А также планшетов, сматфонов.
Работаю только по предварительной оплате на Webmoney.
Стоимость 1 часа работы — 800 руб. Постоянным клиентам скидка.
Работу произвожу посредством программ удаленного доступа, как например TeamViewer (посмотреть, как установить) или Удаленного помощника Windows.
Перечень разовых работы:
Установка Microsoft Office 2003/2007/2010, OpenOffice — 300р
Установка мультимедиа проигрывателей — 200р
Установка кодеков — 200р
Установка архиваторов — 200р
Файловые менеджеры — 200р
Браузеры (Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer) — 100р
Установка и настройка Skype — 200р
Настройка почтового клиента — 200р
Установка антивирусной программы — 450р
Установка персонального Firewall — 400р
Способы связи:
Skype: ermol.rf
e-mail: [email protected]
ICQ: 679905435