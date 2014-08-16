Высшее образование

2004 - 2010 г. – Владимирский Государственный Университет. Архитектурно-строительный факультет,

специальность «Архитектура».

Тема дипломной работы: «Лыбедский парк в г. Владимире». Диплом специалиста по квалификации «Архитектор».

Место работы

2008 - 2010 г. – ГУП «Владимиргражданпроект». Техник-архитектор.

2010 - 2013 г. – ГУП «Владимиргражданпроект». Архитектор.

Опыт работы

• проектирование многоэтажной многоквартирной жилой застройки, частных жилых домов, малоэтажной жилой застройки блокированного типа, общественных зданий;

• перепланировки помещений жилых квартир под нежилые помещения;

• капитальный ремонт областной детской клинической больницы, г. Владимир;

• проекты реставрации;

• реконструкция площади перед зданием Дома Культуры, г. Владимир;

• 3-D моделирование, визуализация, дизайн.