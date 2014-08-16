Высшее образование
2004 - 2010 г. – Владимирский Государственный Университет. Архитектурно-строительный факультет,
специальность «Архитектура».
Тема дипломной работы: «Лыбедский парк в г. Владимире». Диплом специалиста по квалификации «Архитектор».
Место работы
2008 - 2010 г. – ГУП «Владимиргражданпроект». Техник-архитектор.
2010 - 2013 г. – ГУП «Владимиргражданпроект». Архитектор.
Опыт работы
• проектирование многоэтажной многоквартирной жилой застройки, частных жилых домов, малоэтажной жилой застройки блокированного типа, общественных зданий;
• перепланировки помещений жилых квартир под нежилые помещения;
• капитальный ремонт областной детской клинической больницы, г. Владимир;
• проекты реставрации;
• реконструкция площади перед зданием Дома Культуры, г. Владимир;
• 3-D моделирование, визуализация, дизайн.
Портфолио
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- Парк343 просмотра
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