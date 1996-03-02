Иностранные языки
Английский, технический английский, деловая переписка
Языки программирования
C/C++ 16 лет
C# (Windows Forms, Components, .NET Library) 6 лет
SQL (Ms SQL, MySQL) 9 лет
Assembler 5 лет
Object Pascal 4 лет
Visual Basic 4 года
JavaScript / VBScript / CSS / HTML / XSL 5 лет
Java, Perl, Python, Tcl/Tk, Bash, Automake основные знания
Платформы
Windows 3.1/95/98/NT/2000/XP, .NET, PalmOS, DOS, FreeBSD, Linux, X-Windows, Web
Технологии
.NET, ASP.NET, CORBA, COM/DCOM, ATL/WTL/STL, Win32 API, MFC, MAPI, TAPI, SAPI,TTS, OpenGL, DirectX, Multimedia, Sockets, SQL, UML, HtmlHelp, WinHelp, Delphi components, MIDI, ports, multiplatform porting, HTML
Групповая разработка
Rational Rose, Microsoft Visio, Microsoft Project, CVS, Subversion, TWiki
Среды разработки
Microsoft Visual Studio v6 - 2010 .NET , Borland C++, Go-DSP Code Composer, Delphi, Cygwin32, Mingw32, GCC, KDevelop
Каркасы приложений
Window Forms, plain Win32, MFC, Qt, FLTK, wxWindows, Tk, PalmOS
Архитетуры
x86, StrongARM, MC68, Custom arch's
Сертификаты
Brainbench сертифицированный Мастер C, Мастер Windows API, C++, Visual C++, Delphi 5.0, Разработчик Объектно-Ориентированных систем, Программист-Аналитик, HTML 4.0, VBScript, JavaScript, Windows 98 Администратор и Linux RedHat Администратор.
Предыдущие места работы
03.09.01 - сейчас
Разработчик (C++, C#, Perl, VBS, InnoSetup; .NET, CORBA, ASP.NET, XML, SQL, STL, WTL, wxWidgets; Win32, FreeBSD; SVN, CVS, Bugzilla, Twiki)
Промышленные Информационные Системы
Визуальная среда разработки для EIS BusinessReality(tm) (визуальная разработка диалогов, объектов и т.д. / C++ /
Клиентское ПО для BusinessReality(tm) - / C++ /
Компоненты аутентификации для BusinessReality(tm) - / C++ /
Веб клиент для CORBA сервисов - / ASP.NET, C# /
Компонент управления базой данных (mySQL) для сервера приложений на Java / C# /
01.09.00 - 03.08.01
программист (COM, ATL, MFC, GUI, MAPI, SAPI, TTS)
DINO Systems
С++
Проект: Унифицированный клиент мини АТС (факс/голосовая почта/электронная почта/управление АТС)
14.09.98 - 06.07.00
программист DSP
ЦНИИ СЭТ
С/С++, Asm
Проекты:
Реализация алгоритма векторного управления ассинхронным двигателем на ЦСП фирмы Texas Instruments TMS320C32
Заказчик: РАО ВСМ (Высокоскоростные магистрали)
Модуль клиент-сервер, модуль истории системы (типа черный ящик) для системы управления электричкой ЭД-6
02.03.96 - 31.12.97
программист
ЗАО "Бутерон"
Delphi, WordBasic, ExcelBasic, Visual Basic
Проект: Офисные приложения
01.01.94 - 31.01.95
программист
ТОО "Каскад"
C/C++, Clipper
Проект: Программа бухгалтерского учета (системные подпрограммы)