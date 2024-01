Программист C/C++/C# - Windows / Unix / Embedded

Иностранные языки

Английский, технический английский, деловая переписка

Языки программирования

C/C++ 16 лет

C# (Windows Forms, Components, .NET Library) 6 лет

SQL (Ms SQL, MySQL) 9 лет

Assembler 5 лет

Object Pascal 4 лет

Visual Basic 4 года

JavaScript / VBScript / CSS / HTML / XSL 5 лет

Java, Perl, Python, Tcl/Tk, Bash, Automake основные знания

Платформы

Windows 3.1/95/98/NT/2000/XP, .NET, PalmOS, DOS, FreeBSD, Linux, X-Windows, Web

Технологии

.NET, ASP.NET, CORBA, COM/DCOM, ATL/WTL/STL, Win32 API, MFC, MAPI, TAPI, SAPI,TTS, OpenGL, DirectX, Multimedia, Sockets, SQL, UML, HtmlHelp, WinHelp, Delphi components, MIDI, ports, multiplatform porting, HTML

Групповая разработка

Rational Rose, Microsoft Visio, Microsoft Project, CVS, Subversion, TWiki

Среды разработки

Microsoft Visual Studio v6 - 2010 .NET , Borland C++, Go-DSP Code Composer, Delphi, Cygwin32, Mingw32, GCC, KDevelop

Каркасы приложений

Window Forms, plain Win32, MFC, Qt, FLTK, wxWindows, Tk, PalmOS

Архитетуры

x86, StrongARM, MC68, Custom arch's

Сертификаты

Brainbench сертифицированный Мастер C, Мастер Windows API, C++, Visual C++, Delphi 5.0, Разработчик Объектно-Ориентированных систем, Программист-Аналитик, HTML 4.0, VBScript, JavaScript, Windows 98 Администратор и Linux RedHat Администратор.

Предыдущие места работы

03.09.01 - сейчас

Разработчик (C++, C#, Perl, VBS, InnoSetup; .NET, CORBA, ASP.NET, XML, SQL, STL, WTL, wxWidgets; Win32, FreeBSD; SVN, CVS, Bugzilla, Twiki)

Промышленные Информационные Системы

Визуальная среда разработки для EIS BusinessReality(tm) (визуальная разработка диалогов, объектов и т.д. / C++ /

Клиентское ПО для BusinessReality(tm) - / C++ /

Компоненты аутентификации для BusinessReality(tm) - / C++ /

Веб клиент для CORBA сервисов - / ASP.NET, C# /

Компонент управления базой данных (mySQL) для сервера приложений на Java / C# /

01.09.00 - 03.08.01

программист (COM, ATL, MFC, GUI, MAPI, SAPI, TTS)

DINO Systems

С++

Проект: Унифицированный клиент мини АТС (факс/голосовая почта/электронная почта/управление АТС)

14.09.98 - 06.07.00

программист DSP

ЦНИИ СЭТ

С/С++, Asm

Проекты:

Реализация алгоритма векторного управления ассинхронным двигателем на ЦСП фирмы Texas Instruments TMS320C32

Заказчик: РАО ВСМ (Высокоскоростные магистрали)

Модуль клиент-сервер, модуль истории системы (типа черный ящик) для системы управления электричкой ЭД-6

02.03.96 - 31.12.97

программист

ЗАО "Бутерон"

Delphi, WordBasic, ExcelBasic, Visual Basic

Проект: Офисные приложения

01.01.94 - 31.01.95

программист

ТОО "Каскад"

C/C++, Clipper

Проект: Программа бухгалтерского учета (системные подпрограммы)