Образование С 2007 – по 2012г; ННГАСУ Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет, г. Нижний Новгород, факультет – Профессиональное обучение по отраслям, отрасль педагогического Дизайна (АРТ-дизайн).

Интересы и увлечения Дизайн, во всех его проявлениях. Посещение форумов, конференций на тематику Дизайн, реклама.

Общественная работа - участник ежегодного Фестиваля дизайна «СТРЕЛКА 2007»;

- оформление выставок нижегородских художников;

- оформительные работы в детском центре «Маленькая страна»

- участие в программе, организованной Foundation For Information Policy Development (Фонд Развития Информационной политики) и администрацией г. Нижний Новгород;

Хобби керамика, скульптура, живопись, графика, создание логотипов.

Знание программ: Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator CS, Adobe InDesign, 3DsMax(не в совершенстве), CorelDraw.

Проф. Навыки Умение рисовать от руки. Разработка концепций, визуальное решение проекта соответствующего современным тенденциям. Постоянное повышение профессионального уровня. Создание событий, разработка имидж-проектов, рекламных кампаний и их непосредственная реализация. Основы организации рекламы. Разработка оригинал-макетов полиграфических рекламных материалов, обложек изданий, флаеров.

Личностные качества: Лидер. Инициативность и творческий подход к работе. Грамотность. Хорошие коммуникативные навыки. Знание структуры и функции средств массовой информации и методик работы с ними. Наличие контактов с креаторами, журналистами, фотографами, дизайнерами