Привет 👋
Я фронтенд разработчик. Занимаюсь вёрсткой и разработкой современных сайтов с акцентом на максимальное качество.
Пишу чистый код без использования лишних библиотек, что обеспечивает быструю загрузку сайта по данным Google Page Speed. Использую только современные технологии веб-разработки.
Учитываю требования SEO. Разработанный мною сайт корректно индексируется поисковиками и готов к SEO-продвижению.
Помогу с настройкой Wordpress, OpenCart.
Имею 2 года опыта работы веб-дизайнером.
Ориентируюсь на длительное сотрудничество и предоставляю гарантийное обслуживание 2 месяца после сдачи сайта. На это время я сохраняю файлы и среду разработки, поэтому могу бесплатно и оперативно устранить проблемы и внести необходимые изменения.
Мои навыки и инструменты:
• Адаптивная, кроссбраузерная вёрстка HTML, CSS, SCSS, Методология БЭМ;
• JavaScript, GSAP, PHP, MySQL;
• React.JS, Next.JS, Astro, Eleventy;
• Vite, Webpack, Gulp;
• WordPress, WooCommerce, OpenCart;
• Микрозаметка Schema.org;
• Базовая SEO-оптимизация;
• Аккуратный, логический, продуманный, читабельный код;
• Соответствие макету по PixelPerfect;
• Поддержка стандартов W3C;
• Подключение систем веб-аналитики;
Условия:
50% предоплата — после выполнения работы, демонстрирую сжатый и оптимизированный результат на своём хостинге. После 100% оплаты присылаю всю работу, включая исходники. При необходимости, бесплатно помогаю с разворачиванием проекта на вашем сервере или хостинге.
без предоплаты — только с постоянными заказчиками.
Связь:
Telegram: @erofteev
Email: [email protected]
Личный сайт: erofteev.github.io