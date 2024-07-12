⚡Разработка современных сайтов с акцентом на максимальное качество

Привет 👋



Я фронтенд разработчик. Занимаюсь вёрсткой и разработкой современных сайтов с акцентом на максимальное качество.

Пишу чистый код без использования лишних библиотек, что обеспечивает быструю загрузку сайта по данным Google Page Speed. Использую только современные технологии веб-разработки.

Учитываю требования SEO. Разработанный мною сайт корректно индексируется поисковиками и готов к SEO-продвижению.

Помогу с настройкой Wordpress, OpenCart.

Имею 2 года опыта работы веб-дизайнером.

Ориентируюсь на длительное сотрудничество и предоставляю гарантийное обслуживание 2 месяца после сдачи сайта. На это время я сохраняю файлы и среду разработки, поэтому могу бесплатно и оперативно устранить проблемы и внести необходимые изменения.



Мои навыки и инструменты:

• Адаптивная, кроссбраузерная вёрстка HTML, CSS, SCSS, Методология БЭМ;

• JavaScript, GSAP, PHP, MySQL;

• React.JS, Next.JS, Astro, Eleventy;

• Vite, Webpack, Gulp;

• WordPress, WooCommerce, OpenCart;

• Микрозаметка Schema.org;

• Базовая SEO-оптимизация;

• Аккуратный, логический, продуманный, читабельный код;

• Соответствие макету по PixelPerfect;

• Поддержка стандартов W3C;

• Подключение систем веб-аналитики;



Условия:

50% предоплата — после выполнения работы, демонстрирую сжатый и оптимизированный результат на своём хостинге. После 100% оплаты присылаю всю работу, включая исходники. При необходимости, бесплатно помогаю с разворачиванием проекта на вашем сервере или хостинге.

без предоплаты — только с постоянными заказчиками.



Связь:

Telegram: @erofteev

Email: [email protected]

Личный сайт: erofteev.github.io