Фотограф/Дизайнер
Я автор цифрового контента с опытом создания аккаунтов YouTube, Instagram, TikTok, а также дизайна и общего стиля: как для обычных пользователей, так и для малого и среднего бизнеса.
Если вы пытаетесь смонтировать видео, отредактировать фото, сделать превью для вашего канала YouTube, оформить аккаунт - я могу помочь!
У меня есть опыт работы с Adobe Photoshop, Lightroom, After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro.
Также я фотограф с 7-летним опытом работы, цветокоррекция, ретушь, арт - я могу помочь!
Я полностью выполню ваше задание от начала до конца.
Регулярное общение очень важно для меня, так что давайте поддерживать связь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Обработка и ретушь фото1 просмотр