Фотограф/Дизайнер

Я автор цифрового контента с опытом создания аккаунтов YouTube, Instagram, TikTok, а также дизайна и общего стиля: как для обычных пользователей, так и для малого и среднего бизнеса.

Если вы пытаетесь смонтировать видео, отредактировать фото, сделать превью для вашего канала YouTube, оформить аккаунт - я могу помочь!

У меня есть опыт работы с Adobe Photoshop, Lightroom, After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro.

Также я фотограф с 7-летним опытом работы, цветокоррекция, ретушь, арт - я могу помочь!

Я полностью выполню ваше задание от начала до конца.

Регулярное общение очень важно для меня, так что давайте поддерживать связь!