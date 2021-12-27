ersh_art_pro

Начинающий ИНТЕРНЕТ МАРКЕТЛОГ

Привет! Я Артём Ершов. Я люблю посещать различные интересные места как с своем родном городе, так и за его пределами. Не люблю быть привязанным к одному месту, наверное поэтому я выбрал путь фрилансера.

Поскольку интернет маркетинг - сфера довольно обширна, я начал с маркетинга в социальных сетях а именно SMM, сейчас активно изучаю ремесло таргетолога. Так - же осваиваю навык специалиста в контекстной рекламе и SEO оптимизации. Помимо всего этого имеются ключевые навыки: "монтаж видео и обработка фотографий".

За свой недолгий путь мною пройдено двое курсов, это: Курсы по "Интернет маркетингу" от Google и курсы "SMM менеджер" от школы interra. В данный момент прохожу курсы "Менеджер по интернет маркетингу" от Яндекс.