ersultansaparbek

Копирайтинг, рерайтинг, переводы.

Добрый день.

Напишу статьи для сайтов. Со мной вы получите:

1. Уникальность

2. Грамотность

3. Креативность (картинки, ссылки и т.д.)

4. Эконом времени (сделаю все в срок)

Что касается рерайта статей, то могу гарантировать что смогу грамотно, не теряя смысл текста передать читателю все информацию. Также и с переводом.

Могу перевести любой текст между английским, русским, чешским и казахским (без машинного перевода).

Нужно для заказа:

Подробное техническое задание(тз).

Тема статьи, тип текста (публицистический, описание, рассуждение).

Если нужны картинки укажите их размер.

Спасибо.