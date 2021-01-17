ersultansaparbek

Копирайтинг, рерайтинг, переводы.
Добрый день.
Напишу статьи для сайтов. Со мной вы получите:
1. Уникальность
2. Грамотность
3. Креативность (картинки, ссылки и т.д.)
4. Эконом времени (сделаю все в срок)
Что касается рерайта статей, то могу гарантировать что смогу грамотно, не теряя смысл текста передать читателю все информацию. Также и с переводом.
Могу перевести любой текст между английским, русским, чешским и казахским (без машинного перевода).
Нужно для заказа:
Подробное техническое задание(тз).
Тема статьи, тип текста (публицистический, описание, рассуждение).
Если нужны картинки укажите их размер.
Спасибо.