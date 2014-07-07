Создание и дизайн сайтов, приложений. SEO.
Навыки
• Дизайн / Графика : Adobe Illustrator, Corel Draw
• Верстка: HTML5+CSS3
• Программирование: PHP5. JavaScript, ActionScript 2.0
Предоставляю услуги по:
• Web программирование
• Web дизайн
• Mobile UI design
• Продвижение (SEO)
Портфолио http://twogers.com/portfolio/
Порядок работы
1 Все проекты принимаются только по ТЗ.
2 После утверждения сроков, цен и 100% предоплаты (возможно частями) - проект ведется только по ТЗ без каких либо отклонений.
3 По завершению проекта заказчик получает качественный продукт.
К оплате принимаю: WebMoney, VISA, MasterCard.