Создание и дизайн сайтов, приложений. SEO.

Навыки

• Дизайн / Графика : Adobe Illustrator, Corel Draw

• Верстка: HTML5+CSS3

• Программирование: PHP5. JavaScript, ActionScript 2.0

Предоставляю услуги по:

• Web программирование

• Web дизайн

• Mobile UI design

• Продвижение (SEO)

Портфолио http://twogers.com/portfolio/

Порядок работы

1 Все проекты принимаются только по ТЗ.

2 После утверждения сроков, цен и 100% предоплаты (возможно частями) - проект ведется только по ТЗ без каких либо отклонений.

3 По завершению проекта заказчик получает качественный продукт.

К оплате принимаю: WebMoney, VISA, MasterCard.