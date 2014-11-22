web/graphic/ui designer
Цены:
Главная страница от 500 usd
Внутренние страницы от 50 usd/шт
Лендинг (Landing page, Посадочная страница) от 350 usd
Баннеры (статические jpg, png, анимация gif) от 50 usd
В стоимость входит 3 бесплатных review
Гарантии:
Четкое соблюдение сроков.
Качественная работа (не ниже чем в портфолио)
Оперативная обратная связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
Полная отдача в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
Условия сотрудничества:
Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)
50% Предоплата безналичный расчет
Срок на создание главной 3–4 дня
Внутренних страниц 2–3 дня
Остаток оплаты
Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн сайтов
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от $300
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Наполнение сайтов
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