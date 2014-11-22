web/graphic/ui designer

Цены:

Главная страница от 500 usd

Внутренние страницы от 50 usd/шт

Лендинг (Landing page, Посадочная страница) от 350 usd

Баннеры (статические jpg, png, анимация gif) от 50 usd

В стоимость входит 3 бесплатных review

Гарантии:

Четкое соблюдение сроков.

Качественная работа (не ниже чем в портфолио)

Оперативная обратная связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества

Полная отдача в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)

Условия сотрудничества:

Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)

50% Предоплата безналичный расчет

Срок на создание главной 3–4 дня

Внутренних страниц 2–3 дня

Остаток оплаты

Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.