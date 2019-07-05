eryabikina369

MS EXCEL фриланс помощь + Перевод ( Рус - Англ)

Добрый день, меня зовут Екатерина.

Более 9ти лет работаю с аналитикой в EXCEL. На данный момент являюсь руководителем планово-экономического отдела в крупной международной компании ( более 5ти лет).

Готова предложить помощь в:

1)выполнении рабочих заданий в Excel

2)обучении основным функциям аналитики необходимым в работе как продажнику так и финансовому аналитику, да и в принципе Excel применим практически в любой сфере

3) помощь старшеклассникам и студентам в данной программе.

Есть опыт создания и анализа всевозможных отчетов, оптимизации огромных массивов данных, консолидации и автоматизации и структурировании бизнес-процессов средствами MS Excel.

Собственно с EXCEL на ТЫ так как это основной инструмент работы. С большим удовольствием работаю с функциями Excel ( ВПР , суммесли, суммеслимн, сводные таблицы, оффсет, сцепка и сложные ВПР с условиями и много других как на русском так и на англ. ). Графики,диаграммы и их визуализация. Наглядное представление отчётов и основных показателей.

Цена договорная, зависит от сложности и частоты задания, если что пишите договоримся

Оперативно и качественно выполню ваше задание.