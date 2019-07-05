eryabikina369

Добрый день, меня зовут Екатерина.
Более 9ти лет работаю с аналитикой в EXCEL. На данный момент являюсь руководителем планово-экономического отдела в крупной международной компании ( более 5ти лет).
Готова предложить помощь в:
1)выполнении рабочих заданий в Excel
2)обучении основным функциям аналитики необходимым в работе как продажнику так и финансовому аналитику, да и в принципе Excel применим практически в любой сфере
3) помощь старшеклассникам и студентам в данной программе.
Есть опыт создания и анализа всевозможных отчетов, оптимизации огромных массивов данных, консолидации и автоматизации и структурировании бизнес-процессов средствами MS Excel.
Собственно с EXCEL на ТЫ так как это основной инструмент работы. С большим удовольствием работаю с функциями Excel ( ВПР , суммесли, суммеслимн, сводные таблицы, оффсет, сцепка и сложные ВПР с условиями и много других как на русском так и на англ. ). Графики,диаграммы и их визуализация. Наглядное представление отчётов и основных показателей.
Цена договорная, зависит от сложности и частоты задания, если что пишите договоримся
Оперативно и качественно выполню ваше задание.