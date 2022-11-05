eryshev_petr

Актёр дубляжа, диктор, чтец, озвучка текстов видеороликов и рекламы

Специализируюсь на озвучке роликов для YouTube, рекламы, книг, дубляжа кино, мультфильмов и сериалов.

Опыт работы актёром более 5 лет. В 2017 году окончил Петербургскую Академию Сценических Искусств (СПбГАТИ'17) по специальности актёра театра и кино. Работал в театрах "Комедианты", "Hand Made".

Примеры и демо моих работ можно просмотреть в группе https://t.me/audioknigiitvorchestvo или запросить лично.



При необходимости могу интегрировать готовую озвучку в видеофайл.

По запросу могу выслать тестовую читку.