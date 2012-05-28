Графический дизайнер

Здравствуйте!

Немного расскажу о себе. В данный момент являюсь действующим графическим дизайнером. Считаю что невыполнимых задач нет, вопрос лишь времени, а креативных идей всегда более чем достаточно, нужно лишь вовремя дать им волю и нужное направление. ))

Для меня дизайн – это общение с миром. Самый чудесный момент, когда посылаемое визуальное сообщение, встречает тот самый желанный и радостный отклик аудитории. Это самое лучшее доказательство, что все долгие пути к созданию были пройдены в нужном направлении.

Основная причина работы фриланс – всегда новые, разнообразные задачи, а так же возможность работать исключительно с тем, к чему лежит душа. Для меня это основной источник вдохновения и хорошего результата, которым все довольны!

Опыт работы

Работать по специальности дизайнер я начала с мая 2006, в таких организациях как : «Август принт арсенал» (типография), Курорт "Пирогово" (Организация отдыха элитного класса. Гольф клуб; Яхт клуб; ресторан "Кот Дазур"; организация художественных и архитектурных выставок.) Должностные обязанности: Разработка логотипов, плакатов, приглашений, различной печатной продукции: меню для ресторана, визитные карты для сотрудников, объявления, а так же наружная реклама.

С октября 2008 года по настоящее время - дизайнер, фрилансер .

Образование

Учебное заведение: Институт современного искусства, г. Москва

Дата окончания: Июль 2008 года

Факультет: Дизайн

Специальность: Графический дизайнер