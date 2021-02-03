Копирайтер

Здравствуйте!) Меня зовут Лена, я копирайтер. Создаю уникальные тексты для сайтов и аккаунтов в Instagram. Написала более 200 текстов для блогов на разные темы: психология, медицина, строительство, цветы, астрология и т.д.

С помощью текстов я увеличиваю продажи, лояльность и вовлеченность целевой аудитории, создаю личный бренд клиенту и его бизнесу.

От сотрудничества со мной вы получаете быстро и качественно выполненную работу, растущую прибыль и развитие личного бренда, множество новых, уникальных идей для создания уникального стратегического текстового контента.

Мои кейсы, отзывы и портфолио можно посмотреть, перейдя по ссылке на мой сайт: http://keisprtf.tilda.ws/esjl