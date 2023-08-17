Наборщик текста

Родилась а Казахстане, живу в городе Астане. Люблю путешествовать. Очень разносторонняя, творческая личность. Рисую, играю на инструментах. Так же настраиваю таргетивную рекламу. Туда входит полностью все подвязки, креативы.



Занимаюсь перепечаткой: с аудио, видео формата, с отсканированных документов, со старых рукописных форматов, с изображений, документов и перепечатка книг. Ответственная, коммуникабельная, пунктуальная.

Работаю качественно!