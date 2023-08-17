esa-1985mailru

Сабина esa-1985mailru

 
40 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Родилась а Казахстане, живу в городе Астане. Люблю путешествовать. Очень разносторонняя, творческая личность. Рисую, играю на инструментах. Так же настраиваю таргетивную рекламу. Туда входит полностью все подвязки, креативы.

Занимаюсь перепечаткой: с аудио, видео формата, с отсканированных документов, со старых рукописных форматов, с изображений, документов и перепечатка книг. Ответственная, коммуникабельная, пунктуальная.
Работаю качественно!

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