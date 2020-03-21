бизнес-ассистент и интернет-маркетолог

Добрыйдень,Менязовут Наталья. Я уже 12 лет живу в США. Родилась и выросла в Казахстане.У меняпедагогическое образование, "Учитель английского языка начальной

школы", которое помогает мне разложить всё по полочкам, прежде чем

приступить к выполнению любого проекта. Такжеесть опыт личного помощника в фирме по партнерскому маркетингу более 5 лет. В

мои обязанности входило:Работа с документами руководителя, в частности с

входящими письмами и звонками, ведение деловой переписки от имени

организации,бронирование авиабилетов, координация деятельности руководства.В мае2018 года закончила курс бизнес-ассистентов и интернет-маркетологов в

международной школе Helppy Ольги Шевченко.Основныенаправления, в которых работаю:-ведениеи продвижение социальных сетей (Instagram, Facebook, ВК)-составлениецепочек писем для e-mail рассылок;-настройкаи ведение рекламных кампаний в рекламных кабинетах всех социальных сетей.Небоюсь брать задачи, которые дают мне возможность расти и развиваться! Ссылкана мой портфолиоhttp://natlyapena.tilda.ws/portfolio С Уважением,Наталья

347-805-3424