Написать скрипт загруз центра по аналогу одного сайта. • скрипт или приложение, которое запущено на серваке. ищет песни на одном сайте и качает их себе раскладывая по папкам и жанрам и ...
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Надо изготовить позитивный дизайн для wap сайта. + лого + верстка разумеется. Кто умеет работать в этой сфере отписываемся. Желательно, чтобы были примеры именно дизайнов wap. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо организовать WAP смс партнерку. разработать приложение java (для всех моб телеф два в одном jar+jad) -Отправка смс на короткие номера -Подача коротких номеров и префиксов через внеш. файл. -распознавание страны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
- раздел (главный) в нем подразделы.=> неограниченные подразделы - теги (ссылка с названием, цвета разные текста, тег картинки) - если текст большой постраничный переход [1][2] ну и еще может каки функции ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуетcя WAP дизайн (мобильные загрузки) Красивый и оригинальный!) В цветах: (ЯРКИХ позитивных или Голубые-серые-белые-синие тона) Можно писать в ЛС ---- Портфолио желательно, но не обязательно ;)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $30
Надо написать вап цитатн. вывод цитат, комм, рейт, добавл. остальное в лсВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад