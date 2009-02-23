escs

Evgen escs

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Mp3 скрипт

    $500

    Написать скрипт загруз центра по аналогу одного сайта. • скрипт или приложение, которое запущено на серваке. ищет песни на одном сайте и качает их себе раскладывая по папкам и жанрам и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Wap дизайн

    Здравствуйте. Надо изготовить позитивный дизайн для wap сайта. + лого + верстка разумеется. Кто умеет работать в этой сфере отписываемся. Желательно, чтобы были примеры именно дизайнов wap. ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Sms партнерка

    Надо организовать WAP смс партнерку. разработать приложение java (для всех моб телеф два в одном jar+jad) -Отправка смс на короткие номера -Подача коротких номеров и префиксов через внеш. файл. -распознавание страны ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для werewolf

    $50

    - раздел (главный) в нем подразделы.=&gt; неограниченные подразделы - теги (ссылка с названием, цвета разные текста, тег картинки) - если текст большой постраничный переход [1][2] ну и еще может каки функции ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Wap дизайн

    $50

    Требуетcя WAP дизайн (мобильные загрузки) Красивый и оригинальный!) В цветах: (ЯРКИХ позитивных или Голубые-серые-белые-синие тона) Можно писать в ЛС ---- Портфолио желательно, но не обязательно ;)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Quotes

    $30

    Надо написать вап цитатн. вывод цитат, комм, рейт, добавл. остальное в лс

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для werewolf
хорошо
Dell
Ответный отзыв
werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Quotes
хорошо
Человек отлично выполнил свою работу, быстро и в срок!
Ответный отзыв
mobivart
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
$50
10 баллов
16 лет назад
Wap дизайн
Очень понравилось работать с Евгением. Точно знает, что должно получится в конечном результате. Оплатил всё точно и в срок. Рекомендую всем!
Замечательная работа! быстро и качественно - все как надо!
Ответный отзыв