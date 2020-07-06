eseninaa77

Создание ярких, продуманных и продающих сайтов!

Доброго времени суток, меня зовут Анастасия!

Я занимаюсь созданием сайтов больше полугода, у меня уже есть много опыта и большая клиентская база.

Преимущества работы со мной:

• Пунктуальность и ответственное отношение к работе

• Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне

• Современный и свежий взгляд

• Всегда на связи

• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ

Последние работы:

http://cashflowgame.ru/

http://shineagency.tilda.ws/

http://astrology-maria.tilda.ws/

http://lavkaslidamibot.tilda.ws/

Этапы работы:

1. ТЗ

2. Анализ

3. Создание прототипа

4. Бесплатный дизайн первого блока сайта

5. Предоплата 50%

6. Полный дизайн

7. Верстка

8. Адаптация под мобильную версию

9. Утверждение

10. Оплата

Мои контакты:

Telegram: @zxwsite

WhatsApp: +79524488197