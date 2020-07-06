eseninaa77

Создание ярких, продуманных и продающих сайтов!
Доброго времени суток, меня зовут Анастасия!
Я занимаюсь созданием сайтов больше полугода, у меня уже есть много опыта и большая клиентская база.
Преимущества работы со мной:
• Пунктуальность и ответственное отношение к работе
• Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне
• Современный и свежий взгляд
• Всегда на связи
• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ
Последние работы:
http://astrology-maria.tilda.ws/
http://lavkaslidamibot.tilda.ws/
Этапы работы:
1. ТЗ
2. Анализ
3. Создание прототипа
4. Бесплатный дизайн первого блока сайта
5. Предоплата 50%
6. Полный дизайн
7. Верстка
8. Адаптация под мобильную версию
9. Утверждение
10. Оплата
Мои контакты:
Telegram: @zxwsite
WhatsApp: +79524488197
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