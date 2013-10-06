esh19

Евгений esh19

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переработать видео в текст и расширить содержимое

    Здравствуйте, уважаемы фрилансеры Тематика задания финансы, а именно трейдинг на фондовом рынке Итак, есть видео - http://www.youtube.com/watch?v=okcuI04NFNw К нему прилагается майнд карта - https://yadi.sk/d/JEsJyVSr5v2uO Задача переработать видео ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать баннер

    Нужно 2 динамических баннера размеры 728*90 и 468*60, вес первого до 75кБ, вес второго до 50кБ рекламировать будем страницу — http://www.successtrading.ru/wppage/day-trading/ Текст: 22 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обновить wordpress до последней версии

    $50

    Здравствуйте. Обновили wordpress до последней версии, но неудачно. Теперь админка выглядит криво. Нужно обновить заново wordpress, но в ручном режиме Напишите кто за сколько готов взяться и сроки

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать скрипт ведения статистики подписчиков

    Всем добрый день! Ведется рассылка на сервисе рассылок "смартреспондер". Стоит задача разделения траффика и последующего его конверта. Есть несколько подписных. Также есть несколько видов источника траффика, более того ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать страницу или сделать верстку

    $50

    Здравствуйте! Проблема такая: есть 3 страницы http://successtrading.ru/lending1/prtnr/ http://successtrading.ru/lending1/prtnr/vsya-pravda.html http://successtrading.ru/lending2/prtnr/ (тут кодировка слетела) страницы простые, но делались на одном сервисе, потом оттуда код просто копировался грузятся ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт таймера обратного отсчета

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть код скрипта таймера обратного отсчета (скачать можно отсюда: http://yadi.sk/d/KehJnOSSAPbzj), но он привязан к определенному времени А нужно, чтобы при открытии страницы у человека запускался таймер ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать перевод темы на русский

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно перевести тему вот эту - http://demo.whoathemes.net/?theme=challenge Тема в наличии есть, но не хочется ставить эксперименты на основном сайте И еще: слайдер вроде как без ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны 2 баннера

    $50

    Уважаемые фрилансеры! Нужно 2 баннера размерами 480*60 и 250*250 Баннер нужен для рекламы подписной страницы: http://www.successtrading.ru/wppage/vebinar-trading2/ Важно, чтобы был "след" в баннере (т.е. либо что-то из текста подписной, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Whois скрипт

    Нужен whois скрипт для сайта profi-host.ru (пример реализации как на reg.ru) Кто за сколько готов взяться? и сколько времени займет

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

denis3
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Оптимизировать страницу или сделать верстку
Все хорошо, рекомендую.
Спасибо за оперативную помощь!
Ответный отзыв
andre_zaitseff
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Переработать видео в текст и расширить содержимое
Приятно иметь дело с профессионалами, которые конкретно ставят задачи.
Андрей старательный, но не хватает опыта в любом случае, благодарю за сотрудничество за небольшие деньги получил выполненную работу
Ответный отзыв
Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Оптимизация работы БД MySQL
MySQL
общение с заказчиком прошло без проблем рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
lbondodesc
Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать перевод темы на русский
Евгений сделал четкую постановку задачи, комунникацыя на высоком уровне!
Миша, спасибо за работу!
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделать баннер
Уже в который раз все отлично! Рекомендую.
Все отлично сделано, спасибо за сотрудничества
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