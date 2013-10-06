Здравствуйте, уважаемы фрилансеры Тематика задания финансы, а именно трейдинг на фондовом рынке Итак, есть видео - http://www.youtube.com/watch?v=okcuI04NFNw К нему прилагается майнд карта - https://yadi.sk/d/JEsJyVSr5v2uO Задача переработать видео ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно 2 динамических баннера размеры 728*90 и 468*60, вес первого до 75кБ, вес второго до 50кБ рекламировать будем страницу — http://www.successtrading.ru/wppage/day-trading/ Текст: 22 ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Обновили wordpress до последней версии, но неудачно. Теперь админка выглядит криво. Нужно обновить заново wordpress, но в ручном режиме Напишите кто за сколько готов взяться и срокиЗавершен11 лет назад
- $50
На сайте http://successtrading.ru завелся вирус. Нужно его удалить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем добрый день! Ведется рассылка на сервисе рассылок "смартреспондер". Стоит задача разделения траффика и последующего его конверта. Есть несколько подписных. Также есть несколько видов источника траффика, более того ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Проблема такая: есть 3 страницы http://successtrading.ru/lending1/prtnr/ http://successtrading.ru/lending1/prtnr/vsya-pravda.html http://successtrading.ru/lending2/prtnr/ (тут кодировка слетела) страницы простые, но делались на одном сервисе, потом оттуда код просто копировался грузятся ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно оптимизировать работу БД сайта Сколько будет стоить и сроки. Просьба писать тем, у кого есть реальный опытЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть код скрипта таймера обратного отсчета (скачать можно отсюда: http://yadi.sk/d/KehJnOSSAPbzj), но он привязан к определенному времени А нужно, чтобы при открытии страницы у человека запускался таймер ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно перевести тему вот эту - http://demo.whoathemes.net/?theme=challenge Тема в наличии есть, но не хочется ставить эксперименты на основном сайте И еще: слайдер вроде как без ...Завершен12 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры! Нужно 2 баннера размерами 480*60 и 250*250 Баннер нужен для рекламы подписной страницы: http://www.successtrading.ru/wppage/vebinar-trading2/ Важно, чтобы был "след" в баннере (т.е. либо что-то из текста подписной, ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен whois скрипт для сайта profi-host.ru (пример реализации как на reg.ru) Кто за сколько готов взяться? и сколько времени займетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад