Здравствуйте! Необходимо интегрировать верстку (отдельная тема для десктопа и отдельная для мобайла) в shop script 6. Есть сайт с полностью готовым функционалом, на который можно смотреть в качестве примера (по фронтенду проводился рефакторинг + ...