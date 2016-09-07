eshakala

Егор eshakala

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Интегрировать верстку в Shop Script 6

    Здравствуйте! Необходимо интегрировать верстку (отдельная тема для десктопа и отдельная для мобайла) в shop script 6. Есть сайт с полностью готовым функционалом, на который можно смотреть в качестве примера (по фронтенду проводился рефакторинг + ...

    Git
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощь с приложением на MeteorJS

    Здравствуйте! Есть разработанное приложение на MeteorJS, лежит в репозитории на битбакете. Нужна следующая помощь: 1. Развернуть приложение локально у себя и задеплоить на удаленный сервер (или сразу склонировать репозиторий на сервер и настроить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад