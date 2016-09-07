Здравствуйте! Ищу веб-мастера с опытом работы c Webasyst Shop Script (PHP (Smarty) / MySQL / HTML / CSS / JS) для сопровождения интернет-магазина (Shop Script 8). Задачи: - установка и ...
Интернет-магазины5 заявок
Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте! Ищу веб-мастера с опытом работы c Webasyst Shop Script (PHP (Smarty) / MySQL / HTML / CSS / JS) для сопровождения интернет-магазина (Shop Script 8). Задачи: - установка и ...
Здравствуйте! Необходимо интегрировать верстку (отдельная тема для десктопа и отдельная для мобайла) в shop script 6. Есть сайт с полностью готовым функционалом, на который можно смотреть в качестве примера (по фронтенду проводился рефакторинг + ...
Здравствуйте! Есть разработанное приложение на MeteorJS, лежит в репозитории на битбакете. Нужна следующая помощь: 1. Развернуть приложение локально у себя и задеплоить на удаленный сервер (или сразу склонировать репозиторий на сервер и настроить ...