Настройка рекламных кампаний в соц. сетях (вконтакте, фейсбук, одноклассники)
Анализ целевой аудитории (ЦА)
Анализ посадочной страницы
Подбор площадок
Создание макетов объявлений
Вконтакте
Выход тестовой рекламной кампании ВК
Таргетинг в ВК (тестовый запуск)
Таргетинг в ВК (ведение кампании)
Выход рекламного объявления на крупной активной площадке в ВК
Выход тестовой рекламной кампании ФБ
Таргетинг в ФБ
Одноклассники
Выход тестовой рекламной кампании ОК
Таргетинг в ОК (тестовый запуск)
Таргетинг в ОК (ведение кампании)
Выход рекламного объявления на крупной активной площадке в ОК
Действие аккаунта приостановлено!