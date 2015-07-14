esimankov

Евгений esimankov

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Настройка рекламных кампаний в соц. сетях (вконтакте, фейсбук, одноклассники)

Анализ целевой аудитории (ЦА)

Анализ посадочной страницы

Подбор площадок

Создание макетов объявлений

Вконтакте

Выход тестовой рекламной кампании ВК

Таргетинг в ВК (тестовый запуск)

Таргетинг в ВК (ведение кампании)

Выход рекламного объявления на крупной активной площадке в ВК

Facebook

Выход тестовой рекламной кампании ФБ

Таргетинг в ФБ

Одноклассники

Выход тестовой рекламной кампании ОК

Таргетинг в ОК (тестовый запуск)

Таргетинг в ОК (ведение кампании)

Выход рекламного объявления на крупной активной площадке в ОК